В Константиновке школьник выбежал на дорогу и попал под колеса авто

ДТП произошло сегодня утром на улице Интернациональная в поселке Константиновка. 12-летний мальчик внезапно выбежал на проезжую часть. Водитель легкового автомобиля не успел среагировать и совершил наезд на ребенка.

На место происшествия оперативно прибыли медики скорой помощи. Пострадавшему школьнику была оказана первая помощь, после чего его госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ведется административное расследование.