В Константиновке школьник выбежал на дорогу и попал под колеса авто

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Город
26 сентября 2024  12:23
Автор:
Эндже Гарафиева

ДТП произошло сегодня утром на улице Интернациональная в поселке Константиновка. 12-летний мальчик внезапно выбежал на проезжую часть. Водитель легкового автомобиля не успел среагировать и совершил наезд на ребенка.

На место происшествия оперативно прибыли медики скорой помощи. Пострадавшему школьнику была оказана первая помощь, после чего его госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ведется административное расследование.

 Фото: © Госавтоинспекция Казани

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