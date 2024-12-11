В Красноярске в ДТП девушка погибла на тюбинге, водитель задержан

В Красноярске произошла трагедия: в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 17-летняя девушка, катаясь на тюбинге. Инцидент случился вечером 9 декабря на улице Вольный проезд. По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля «Хонда» перевозил две девушки на тюбинге, который был прикреплён к машине с помощью троса.

Неожиданно тюбинг выехал на встречную полосу и столкнулся с проезжающим автомобилем «Тойота». В результате аварии одна из девушек скончалась на месте происшествия, до приезда скорой помощи. Её 20-летняя подруга получила серьёзные травмы и была госпитализирована.

Согласно данным, предоставленным следствием, автомобиль «Тойота» двигался с соблюдением правил дорожного движения и на скорости менее 40 км/ч, что зафиксировано видеорегистратором. Оба водителя прошли проверку на наличие алкогольного опьянения, результаты которой оказались отрицательными.

На данный момент 27-летний водитель «Хонды» задержан, и следственные органы рассматривают возможность его ареста. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье, касающейся нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В случае доказательства вины ему может грозить до пяти лет лишения свободы.