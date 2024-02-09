В Красную книгу РТ включат 5 новых видов растений и грибов

Коллегия отличалась от прочих подобных мероприятий тем, что истории успеха здесь перемежались с акцентированием внимания на проблемных точках. Глава ведомства Федор Батков, выступая с основным докладом, то и дело отвлекался от заготовленной речи, чтобы вставить ремарку о сложностях в работе, которые предстоит преодолеть в текущем году.

Вот, к примеру, «стоимость запасов охотничьих ресурсов по Татарстану составляет 2,7 млрд рублей, за последний год этот показатель вырос на 12,5%, а за пять лет - на 80%», - обрадовал охотников спикер. Более того, в республике появились два новых вида - марал и пятнистый олень. Однако затем Батков добавил, что в некоторых угодьях отмечается значительное снижение отдельных видов. Он привел в пример куропаток, численность которых снизилась на 40% в отдельных охотхозяйствах (в общем по Татарстану она даже выросла). При этом в этих же хозяйствах число выданных разрешений на добычу куропаток увеличилось на 20%. Батков назвал это дисбалансом. А всего количество выданных разрешений на охоту за пять лет выросло на 34%. Только в прошлом году их выдали более 41 тысячи.

Или другой пример, характеризующий состояние окружающей нас фауны: за последние два года не было зафиксировано ни одного случая заболевания бешенством среди диких животных. «Для сравнения: в 2015 году было 145 таких случаев», - напомнил председатель Госкомитета РТ по биоресурсам.

При этом жители домов, расположенных на краю населенных пунктов, регулярно сообщают о появлении лисиц либо кабанов, причиной тому являются не убранные вовремя остатки посевных культур, а также свалки мусора.

Рост численности диких животных в республике имеет еще одно побочное неприятное следствие: за последние пять лет число ДТП с участием диких животных выросло в 2,5 раза, только в прошлом году - на 30%. Проблема серьезная: в 2023-м в таких ДТП погибли два человека, пострадали 113 человек и 206 автомобилей. Среди зверей потери тоже большие - их погибло 216. «Мы изучили опыт других субъектов, международный опыт и нашли интересное решение - внедрение акустических отпугивателей для диких животных», - отметил Батков.

С одной стороны, глава ведомства сообщил, что для борьбы с коттеджной застройкой у водоемов создадут 73 новые водные особоохраняемые природные территории (ООПТ). Но оказалось, что не везде точно определены границы старых ООПТ. Готовится четвертое издание Красной книги Татарстана. Предполагается, что она дополнится пятью новыми видами растений и грибов. А за 2023 год в Красную книгу РТ были включены 14 видов, рассказал Батков.

Завершавший заседание первый заместитель главы правительства Татарстана Рустам Нигматуллин напомнил, что республика увеличила квоту на вылов рыбы. Но при этом чиновник отметил криминализацию сферы незаконного лова и предложил более плотно работать с правоохранительными органами по пресечению браконьерства.