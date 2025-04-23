В креме La Roche-Posay на Wildberries нашли опасный канцероген

Роспотребнадзор выявил содержание ядовитого бензола в креме Effaclar Duo+M бренда La Roche-Posay, продающемся на маркетплейсе Wildberries. Об этом сообщается в ответе ведомства на обращение главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, пишет РИА Новости.

Проверка инициирована после обращения депутата к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой. Анализ показал, что образец крема с иностранной маркировкой, приобретенный через Wildberries, содержит бензол — вещество, способное провоцировать онкологические заболевания. При этом аналогичный товар, купленный в «ЕАптеке», соответствует нормам и опасных компонентов не содержит.

Ведомство направило Wildberries требование прекратить продажу опасной продукции. Также Роспотребнадзор провел мониторинг других маркетплейсов и уведомил столичную прокуратуру о возможных контрольных мероприятиях.

«Результаты проверки подтвердили необходимость усиленного контроля за качеством косметической продукции», — отметил Леонов, поблагодарив Роспотребнадзор за оперативные меры.