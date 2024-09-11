В Кремле рассчитывают на визит Си Цзиньпина в Казань в рамках саммита БРИКС

Россия ожидает, что Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в саммите БРИКС, который состоится в Казани в октябре. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с главой МИД Китая Ван И.

Шойгу отметил, что Россия высоко ценит неизменную поддержку Китая в рамках председательства России в БРИКС.

Саммит БРИКС пройдет в столице Татарстана с 22 по 24 октября. Ожидается, что Казань примет около 20 тысяч гостей. Проведение саммита станет значимым событием для республики, подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов.