 В крытом парке «УРАМ» пройдут соревнования по экстремальным видам спорта и танцевальные мастер-классы
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В крытом парке «УРАМ» пройдут соревнования по экстремальным видам спорта и танцевальные мастер-классы

Фестиваль уличной культуры «УРАМ» будет идти два дня.

Город
17 декабря 2021  15:18
Автор:
Николай Лукоянов

В крытой части парка «УРАМ» пройдет фестиваль фестиваль уличной культуры. Масштабное мероприятие будет идти с 18-19 декабря, сообщает Минмолодежи  РТ.

В программу фестиваля включены контесты в дисциплинах: BMX, скейтбординг, кикскутеринг, фингербординг. Также на площадке будут организованы танцевальные мастер-классы, лекции в областях уличной культуры, показ перфоманса, брейкинг, а также выступление хедлайнера фестиваля – хип-хоп исполнителя THOMAS MRAZ.

Помимо всего вышеперечисленного, в программе фестиваля предусмотрены выставки молодых художников и экологичный маркет КультТорг.

С полным списком запланированной программы можно ознакомиться на сайте Министерства РТ перейдя по этой ссылке.

Вход свободный, при себе нужно иметь QR-код.

Ранее сообщалось, что в Казани состоялось открытие крытого комплекса в экстрим-парке «Урам». Комплес разделен на два этажа, на них находятся экстрим-зоны и центр современной музыки, школа диджеинга, скейт-шоп, зал для танцев, галерея, лекторий, кафе и зона для отдыха.

 

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В крытом парке «УРАМ» пройдут соревнования по экстремальным видам спорта и танцевальные мастер-классы