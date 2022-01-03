В Кукморе из снега слепили 16-метровую фигуру тигра

Начавшийся 2022 год был обозначен годом водяного тигра, и в эти праздничные дни жители республики активно участвуют в челлендже по созданию скульптур тигров из снега. Пока что самую большу фигуру слепил мастер из села Большой Кукмор Марсель Садыков.

Его тигр имеет высоту 5,70 метров, ширину - 6,20, а длину – целых 16.20 метра. На работу у него ушло 4 дня.

Фигура находится около Кукморского краеведческого музея.

Также в Зеленодольске слепили тигра, но только поменьше – его длина составляет 9 метров, а высота – 3,5 метра. Снежная скульптура находится в микрорайоне Мирном.

Ранее в Бавлах был сделан 6-метровый снежный барс.