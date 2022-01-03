 В Кукморе из снега слепили 16-метровую фигуру тигра
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В Кукморе из снега слепили 16-метровую фигуру тигра

Татарстанцы активно участвуют в челлендже по созданию фигур из снега.

Республика
3 января 2022  10:55
Автор:
Николай Лукоянов

Начавшийся 2022 год был обозначен годом водяного тигра, и в эти праздничные дни жители республики активно участвуют в челлендже по созданию скульптур тигров из снега. Пока что самую большу фигуру слепил мастер из села Большой Кукмор Марсель Садыков.

Его тигр имеет высоту 5,70 метров, ширину - 6,20, а длину – целых 16.20 метра. На работу у него ушло 4 дня.

Фигура находится около Кукморского краеведческого музея.

Также в Зеленодольске слепили тигра, но только поменьше – его длина составляет 9 метров, а высота – 3,5 метра. Снежная скульптура находится в микрорайоне Мирном. 

Ранее в Бавлах был сделан 6-метровый снежный барс.

  • Снежный барс в Бавлах

    Снежный барс в Бавлах

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