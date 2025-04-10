В Кукморе восстанавливают старинный дом фабрикантов Комаровых

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Республика
10 апреля 2025  16:57

Фото: minstroy.tatarstan.ru

В Татарстане началась реставрация уникального двухэтажного деревянного дома 1870 года постройки, где располагалась контора знаменитой валяльной фабрики братьев Комаровых. Здание, являющееся объектом культурного наследия, десятилетиями находилось в заброшенном состоянии, сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Особую ценность представляют сохранившиеся элементы деревянного зодчества: резные наличники, колонны и фасадное «кружево». Реставраторам предстоит масштабная работа: укрепление фундамента, восстановление сруба, замена кровли и инженерных коммуникаций.

Проект реализуется в рамках федеральной программы «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». После завершения работ памятник промышленной архитектуры XIX века обретет новую жизнь.

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