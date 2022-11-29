 В Куюках в конце декабре откроют долгожданную врачебную амбулаторию
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В Куюках в конце декабре откроют долгожданную врачебную амбулаторию

Город
29 ноября 2022  12:18
Автор:
Василина Олейник

В Куюках под Казанью в конце декабря откроют врачебную амбулаторию, сообщил министр здравоохранения РТ Марат Садыков на брифинге в Кабмине. 

«Мы с Институтом пространственного развития Татарстана, с которым сейчас вплотную работаем, приняли решение именно здесь [открыть]. Население увеличивается в Куюках – да вы и сами это знаете», – сообщил Садыков журналистам. 

В сильно разросшемся поселке этот медицинский объект давно ждали. По информации на начало года, число его зарегистрированных жителей составило около 15 тыс. человек. Тут же расположен ЖК «Светлый» – этот микрорайон также активно развивается и заселяется. Жители неоднократно просили построить поликлинику. 

Строительство врачебной амбулатории было включено в федеральную программу модернизации первичного звена по нацпроекту «Здравоохранения». Новое медучреждение, по информации районной администрации, откроется на участке между многоквартирными домами ЖК «Светлый» и детским садом «Сказка».

Министр здравоохранения пообещал представителям СМИ показать новую амбулаторию и подвести итоги года Минздрава именно в ее стенах. 

 

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