В Куюках в многожтажках прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности

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Город
7 мая 2024  10:58
Автор:
Эндже Гарафиева

Девелопер «Антей» будет привлечен к отвественности за то, что создал угрозу здоровью и жизни граждан. Такой вердикт вынесла прокуратура, сообщил официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.

Согласно документам, обрешетка и стропила чердачных покрытий не обработаны огнезащитными составами. А элементы карнизов и подшивка карнизных свесов чердачных покрытий выполнены из горючих материалов.

В жилых домах отсутствует автоматическая пожарная сигнализация и выходы на чердак с лестничных клеток. На каждом этаже в лестничных клетках нет дверей с самозакрывающимися устройствами и уплотнением в притворах.

В некоторых домах двери эвакуационных выходов открываются не по направлению выхода из здания.

Руководителю стройкомпании внесено представление об устранении нарушений. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.

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