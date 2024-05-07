В Куюках в многожтажках прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности

Девелопер «Антей» будет привлечен к отвественности за то, что создал угрозу здоровью и жизни граждан. Такой вердикт вынесла прокуратура, сообщил официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.

Согласно документам, обрешетка и стропила чердачных покрытий не обработаны огнезащитными составами. А элементы карнизов и подшивка карнизных свесов чердачных покрытий выполнены из горючих материалов.

В жилых домах отсутствует автоматическая пожарная сигнализация и выходы на чердак с лестничных клеток. На каждом этаже в лестничных клетках нет дверей с самозакрывающимися устройствами и уплотнением в притворах.

В некоторых домах двери эвакуационных выходов открываются не по направлению выхода из здания.

Руководителю стройкомпании внесено представление об устранении нарушений. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.