 В Казани трое человек погибли после употребления спиртного
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В Казани трое человек погибли после употребления спиртного

У всех погибших обнаружены признаки отравления неизвестным веществом.

Город
21 декабря 2021  11:10
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани в доме по улице Симонова были найдены тела двух мужчин и женщины, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Личности двоих погибших установлены, данные третьего пока что уточняются. Как стало известно, у каждого из них обнаружены признаки отравления неизвестным веществом.

Также в больницу была доставлена 25-летняя супруга одного из погибших. У нее по всем признакам было выявлено отравление этиловым спиртом.

Сейчас СК РФ по РТ возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Расследование уголовного дела продолжается.

 

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