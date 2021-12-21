В Казани трое человек погибли после употребления спиртного

В Казани в доме по улице Симонова были найдены тела двух мужчин и женщины, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Личности двоих погибших установлены, данные третьего пока что уточняются. Как стало известно, у каждого из них обнаружены признаки отравления неизвестным веществом.

Также в больницу была доставлена 25-летняя супруга одного из погибших. У нее по всем признакам было выявлено отравление этиловым спиртом.

Сейчас СК РФ по РТ возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Расследование уголовного дела продолжается.