 В квартире в Набережных Челнах выбило окно из-за самогонного аппарата
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В квартире в Набережных Челнах выбило окно из-за самогонного аппарата

Республика
27 декабря 2021  21:08
Автор:
Василина Олейник

В Набережных Челнах на улице Чабьинской из-за самогонного аппарата выбило стеклопакет в квартире. 

«В 17.50 27 декабря поступило сообщение о хлопке в квартире одноподъездного панельного 12-этажного жилого дома в Нижнекамске, улица Чабьинская, дом 3. Подразделения Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона прибыли к месту вызова. В 17.54 по прибытии первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что горения и задымления нет», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ. 

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В квратире студии на 3 этаже выбило стеклопакет. Пожарные обследовали место происшествия и выяснили, что на кухне работал самогонный аппарат, в котором при нагреве произошел хлопок паров. Пожарные отметили, что газовое обрудование в квратире было в порядке, а кроме стеклопакета, разрушений в квартире нет. Владелец жилища также не пстрадал. 

Управляющая компания сразу занялась установкой стеклопакета. 

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ


 

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