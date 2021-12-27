В квартире в Набережных Челнах выбило окно из-за самогонного аппарата

В Набережных Челнах на улице Чабьинской из-за самогонного аппарата выбило стеклопакет в квартире.

«В 17.50 27 декабря поступило сообщение о хлопке в квартире одноподъездного панельного 12-этажного жилого дома в Нижнекамске, улица Чабьинская, дом 3. Подразделения Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона прибыли к месту вызова. В 17.54 по прибытии первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что горения и задымления нет», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В квратире студии на 3 этаже выбило стеклопакет. Пожарные обследовали место происшествия и выяснили, что на кухне работал самогонный аппарат, в котором при нагреве произошел хлопок паров. Пожарные отметили, что газовое обрудование в квратире было в порядке, а кроме стеклопакета, разрушений в квартире нет. Владелец жилища также не пстрадал.

Управляющая компания сразу занялась установкой стеклопакета.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ



