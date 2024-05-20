В Казани откроется новый инклюзивный центр для детей

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Город
20 мая 2024  11:34
Автор:
Эндже Гарафиева

В столице Татарстана откроется новый детский инклюзивный центр на улице Ипподромная. Об этом стало известно сегодня участникам «делового понедельника» в казанской мэрии. 

Согласно планам, центр будет включать учебно-тренировочную квартиру для детей с ментальными нарушениями. Также будут функционировать нейрогруппа, группа адаптивной физической культуры и спорта, творческий класс и центр моторной интеграции и коррекции. 

Кроме этого, на «деловом понедельнике» анонсировали благотворительную регату для радиоуправляемых кораблей. Собранные средства пойдут на оборудование комнаты сенсорно-моторной коррекции в этом новом центре. Регата состоится 1 июня в парке «Черное озеро».

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