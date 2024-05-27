В лагерях Татарстана обнаружены нарушения пожарной безопасности

В Татарстане была проведена масштабная проверка соблюдения пожарной безопасности на объектах, предназначенных для отдыха детей. В проверке участвовали 116 стационарных детских лагерей, 45 палаточных лагерей, 784 пришкольных оздоровительных лагеря и 561 лагерь труда и отдыха.

По итогам проверок выявлено 52 нарушения на 11 объектах. Надзорные органы выдали 11 предписаний на устранение выявленных нарушений. За несоблюдение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 3 юридических и 8 должностных лиц.

На данный момент устранены 39 нарушений на 6 объектах, оставшиеся 13 нарушений на 5 объектах находятся под контролем органов надзора.