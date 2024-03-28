В Лаишево идёт строительство двух 96-квартирных соципотечных домов

Для участников программ Госжилфонда РТ стартовало строительство ещё одного соципотечного дома в Татарстане. Десятиэтажная постройка будет иметь три подъезда. Аналогичный дом, стоящий рядом, уже построен на 12%.

В одном доме 4,7 тысяч жилых кв.м, которые включают в себя 48 однокомнатных квартир и по 24 квартиры — двух и трёхкомнатных. Их полностью подготовят к проживанию, оснастив сантехникой, газовыми плитами, газоанализаторами, счетчиками учета воды, газа и электроэнергии.

Госжилфонд Татарстана планирует построить в этом году 56 домов, в прошлом году уже были сданы 64 дома. На данный момент план по вводу жилья выполнен на 33,3%.

Строительство домов реализуется по инициируемому Владимиром Путиным национальному проекту «Жилье и городская среда» — обеспечение доступным и комфортным жильем граждан.