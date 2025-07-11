В Лаишево прошел фестиваль «Наш двор»

10 июля экстрим-парк в Лаишево стал площадкой большого праздника соседства — фестиваля «Наш двор». Сюда пришли жители, представители власти и общественных организаций, чтобы вместе подвести итоги программы благоустройства дворов за пять лет, сообщает «Татар-информ».

На празднике были депутат Госдумы Татьяна Ларионова, местный руководитель «Единой России» Ильдус Зарипов, общественник Эмиль Губайдуллин и активные жители.

Открывая фестиваль, Ильдус Зарипов поблагодарил всех за совместную работу: «Мы видим, как преобразились наши дворы и улицы, и главное – как укрепились отношения между соседями. Татарстан – это земля согласия, и наши программы меняют жизнь к лучшему».

Зарипов рассказал о результатах: за пять лет в Лаишевском районе благоустроили 40 дворов, в этом году – еще 8. Это затронуло больше 6 тысяч жителей! В 2026 году ждет обновления двор в деревне Дятлово, а капитально отремонтировали уже 40 многоквартирных домов.

Самых активных жителей, помогавших делать дворы лучше, наградили благодарностями от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова. «Программа "Наш двор" – это про людей, их готовность меняться и заботиться о своем доме и соседях», — подчеркнула Татьяна Ларионова.

Пока взрослые обсуждали планы, молодежь играла в смесь реального и виртуального баскетбола, участвовала в необычных играх («НЕигры»), училась диджеингу, мастерила поделки и плела браслеты. Для семей с детьми организовали йогу на траве и игры.

Завершился фестиваль концертом кавер-группы «ЖИВаGO» и вечерней дискотекой под открытым небом в рамках «Лета в Татарстане».