 В Лаишевском районе иномарка въехала в «скорую» помощь, один человек погиб
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В Лаишевском районе иномарка въехала в «скорую» помощь, один человек погиб

Скончалась женщина, которая на момент аварии находилась в карете «скорой».

Республика
25 ноября 2022  11:47
Автор:
Ольга Ильина

Сегодня днем на трассе в Лаишевском районе авто марки Toyota столкнулся с каретой «скорой» помощи. От полученных травм скончалась женщина, которая была в «скорой».

По факту ДТП организована проверка, обстоятельства инцидента выясняются, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Ранее сообщалось о другой аварии, которая также произошла на трассе Лаишевского района. Автомобиль Toyota Prado, за рулем которого был 31-летний водитель, выехал на «встречку» и столкнулся с авто KIA Sportage, водителем которого был 80-летний пенсионер. Двое пассажиров KIA погибли.

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