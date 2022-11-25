В Лаишевском районе иномарка въехала в «скорую» помощь, один человек погиб

Сегодня днем на трассе в Лаишевском районе авто марки Toyota столкнулся с каретой «скорой» помощи. От полученных травм скончалась женщина, которая была в «скорой».

По факту ДТП организована проверка, обстоятельства инцидента выясняются, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Ранее сообщалось о другой аварии, которая также произошла на трассе Лаишевского района. Автомобиль Toyota Prado, за рулем которого был 31-летний водитель, выехал на «встречку» и столкнулся с авто KIA Sportage, водителем которого был 80-летний пенсионер. Двое пассажиров KIA погибли.