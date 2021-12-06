 В Лаишевском районе, провалившись под лед, утонул рыбак
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В Лаишевском районе, провалившись под лед, утонул рыбак

К работам по извлечению тела был подключен спасательный пост на судне на воздушной подушке.

Республика
6 декабря 2021  18:15
Автор:
Николай Лукоянов

В Лаишевском районе в реке Кама около деревни Старая Пристань из подо льда было извлечено тело рыбака 1972 г.р. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Сразу броситься на помощь рыбаку не представлялось возможным, так как лед был тонкий, был риск также провалиться. 

К работам по извлечению тела был подключен спасательный пост на судне на воздушной подушке, дежуривший в Лаишево. Спасатели вытащили тело мужчины в 50 метрах от берега.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за выход на тонкий лед оштрафовали более 30 человек

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В Лаишевском районе, провалившись под лед, утонул рыбак
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