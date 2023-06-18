В Лаишевском районе на Каме четырех человек едва не унесло течением

На реке Кама у дачного товарищества «Именьковское» Лаишевского района течением едва не унесло четырех человек на двух надувных матрасах. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение о том, что людей уносит течением поступило в вчера в 18.43. На место происшествия выехали инспекторы на лодках и в 19.45 доставили на берег две пары юношей и девушек, одной из них было 16 лет.

В медицинской помощи молодые люди не нуждались.

В отношении родителей несовершеннолетней девочки составили проток об административном правонарушении по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию».