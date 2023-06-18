 В Лаишевском районе на Каме четырех человек едва не унесло течением
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В Лаишевском районе на Каме четырех человек едва не унесло течением

Пострадавшие плавали на надувных матрасах.

Республика
18 июня 2023  10:30
Автор:
Роза Габитова

На реке Кама у дачного товарищества «Именьковское» Лаишевского района течением едва не унесло четырех человек на двух надувных матрасах. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Татарстану. 

Сообщение о том, что людей уносит течением поступило в вчера в 18.43. На место происшествия выехали инспекторы на лодках и в 19.45 доставили на берег две пары юношей и девушек, одной из них было 16 лет.

В медицинской помощи молодые люди не нуждались.

В отношении родителей несовершеннолетней девочки составили проток об административном правонарушении по статье  «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию». 

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