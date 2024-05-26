В Лаишевском районе Татарстана пройдет фестиваль русской культуры «Каравон»

Сегодня в селе Никольское Лаишевского района Татарстана пройдет фестиваль русской культуры «Каравон». Гости смогут принять участие в мастер-классах, попробовать блюда русской кухни, посетить ярмарку мастеров и спеть в хороводе «Каравон». На фестивале выступят народные исполнители и этнографические ансамбли, сохраняющие локальные традиции региона.

Заслуженный тренер РФ Ольга Павлова отметила, что такие фестивали важны для сохранения национальных традиций в условиях глобализации. Она подчеркнула, что «Каравон» уникален тем, что сохраняет традиции в первозданном виде. Павлова считает, что это мероприятие напоминает о значимости культурного наследия и укрепляет национальную самобытность.

Директор Дома Дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров отметил, что «Каравон» открывает цикл календарных праздников народов Поволжья. Он подчеркнул, что возрожденный фестиваль способствует единению людей и сохранению традиционных ценностей. Кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин добавил, что фестиваль стал одним из знаковых фольклорных событий в Татарстане, собирая тысячи гостей.