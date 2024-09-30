В Лениногорске суд обязал демонтировать незаконные пирс и беседку у воды

Суд обязал демонтировать постройки у воды в Лениногорске из-за незаконного захвата земли.

Как сообщили в минэкологии РТ, Юго-Восточное управление совместно с прокуратурой Лениногорска пресекли факт незаконного ограничения доступа к прудам в районе села Воздвиженка.

В ходе проверки было установлено, что на береговой линии построены беседка и пирсы, а земельные участки, на которых находятся водные объекты, незаконно переданы в частную собственность.

Прокуратура обратилась в суд, который принял решение вернуть три земельных участка общей площадью 35 тысяч кв.м. государству. Бывший владелец обязан демонтировать все незаконные постройки.