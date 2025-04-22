В лесах Татарстана появились первые лосята

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Республика
22 апреля 2025  17:13

В Нурлатском районе заметили новорождённого лосёнка – одного из первых в этом сезоне. Хотя малыш ещё совсем маленький, он уже уверенно ходит за матерью, пробует воду, листья и молодые побеги. Сейчас его вес не превышает 16 кг, но уже к осени он может вырасти до 100 кг, превратившись в крепкого и сильного зверя, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Специалисты предупреждают: если во время прогулки по лесу вы встретите лосёнка, ни в коем случае не подходите к нему и не трогайте. Человеческий запах может отпугнуть мать, которая, скорее всего, находится неподалёку и вскоре вернётся к детёнышу. Лоси – заботливые родители, и помощь людей им не нужна. Лучше просто тихо отойти и дать животным спокойно жить своей лесной жизнью.

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