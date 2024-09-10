В Луганске планируют восстанавливать учреждения культуры по опыту Татарстана

Первый замминистра культуры ЛНР Игорь Нарожный приехал в Татарстан, чтобы своими глазами увидеть, как в республике восстанавливают сельские дома культуры. Высокогорский район для визита выбран неслучайно – в прошлом году здесь обновили сразу 11 домов культуры.

Целью визита стало изучение передового опыта Татарстана по модернизации сельских домов культуры. Регион планирует провести масштабную программу по восстановлению учреждений этой отрасли.

Гостю показали дома культуры в сёлах Чирша, Куркачи, Татарская Айша, посёлке Бирюлинского зверосовхоза, а также местную детскую школу искусств.

Игорю Нарожному понравилось, как в обновлённых ДК сочетаются народные традиции и современные технологии. Здесь даже имеются студии звукозаписи, помещения для игры в бильярд, настольный теннис и шахматы. А еще несколько домов культуры являются многофункциональными, совмещая в себе не только концертный зал, но и спортивный комплекс, библиотеку, сельский совет и фельдшерско-акушерский пункт, где оказывают медицинскую помощь населению.

– Это очень интересный опыт, – подчеркнул Нарожный. – Видно, что в этих учреждениях культуры очень большое внимание уделяют именно особенностям народных промыслов, но в то же время не забывают о новом современном оборудовании. Для Луганской Народной Республики это был бы очень интересный опыт, поскольку достаточно много удаленных пунктов существуют, в которых возможно рассмотреть строительство аналогичных объектов.

Замминистра культуры Татарстана Ленар Хакимзянов отметил, что республика помогает восстанавливать учреждения культуры в Лисичанске и Рубежном.

– Почему выбран Высокогорский район? Потому что здесь очень большая активная работа ведется по модернизации учреждений культуры, в целом, отрасли культуры, – объясняет Хакимзянов. – Район активно участвует во всех программах, которые есть на федеральном уровне и республиканском уровне. И мы смотрим объекты как показательные, образцовые для того, чтобы этот опыт и коллегам передать, и распространить на другие учреждения культуры нашей республики.