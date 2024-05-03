В мае для казанцев проведут несколько ярмарок вакансий

Мероприятия помогают оперативно найти работу и получить необходимую информацию о вакансиях.

Центр занятости населения Казани анонсировал серию ярмарок вакансий в мае. Они будут работать с 10:00 до 12:00.

7 мая пройдет первая ярмарка вакансий, которая пройдет для жителей Ново-Савиновского и Авиастроительного районов. 22 мая здесь же состоится мини-ярмарка вакансий.

21 мая мероприятие пройдет в Вахитовском и Приволжском районах. Для жителей Московского и Кировского районов – 22 мая.

А 28 мая организаторы ждут жителей Советского района.