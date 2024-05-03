В мае для казанцев проведут несколько ярмарок вакансий

news_top_970_100
Республика
3 мая 2024  16:21
Автор:
Эндже Гарафиева

Мероприятия помогают оперативно найти работу и получить необходимую информацию о вакансиях.

Центр занятости населения Казани анонсировал серию ярмарок вакансий в мае. Они будут работать с 10:00 до 12:00.

7 мая пройдет первая ярмарка вакансий, которая пройдет для жителей Ново-Савиновского и Авиастроительного районов. 22 мая здесь же состоится мини-ярмарка вакансий. 

21 мая мероприятие пройдет в Вахитовском и Приволжском районах. Для жителей Московского и Кировского районов – 22 мая.

А 28 мая организаторы ждут жителей Советского района.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
50 тысяч саженцев высадят под Казанью в рамках акции «Сад памяти»
Татарстан присоединяется к всероссийскому проекту «Большие семейные выходные»
Поставщиками оборудования для мусоросжигательного завода под Казанью станут китайцы
В Татарстане проводятся работы по ликвидации аварийных ям на региональных дорогах
В мае для казанцев проведут несколько ярмарок вакансий
Экс-участники группы «Салаваtik» сняли свой первый клип в составе группы «АЛМА»
В Казани частная клиника ответит за смерть пациента
Продлевается прием заявок граждан ведущих личное подсобное хозяйство на возмещение части затрат