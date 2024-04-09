В мае на «KazanForum» иностранные делегации обсудят роль женщины в политике

На XV Международном экономическом форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum» будет представлен трек «Женский взгляд», который соберет известных зарубежных спикеров из почти 80 стран мира – из Индии, Ливана, ОАЭ.

Эксперты будут обсуждать различные темы в течение трех дней, с 15 по 17 мая. Поговорят о традиционных ценностях, роли женщины в политике, исламской моде. Женщины поделятся своими историями успеха.

Также планируется конференция о роли всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в «устойчивом развитии регионов», халяльная ярмарка и выставка.