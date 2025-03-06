В магазинах районных потребсообществ Татарстана внедрят систему скидок

Председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов в ходе отчетного совещания по итогам прошлого года предложил ввести «счастливые часы» в сельских магазинах. «Важно создать атмосферу радости и праздника в магазинах. Добавить «счастливых часов», когда местные жители смогут делать покупки по более выгодным ценам, организовать беспроигрышные лотереи для детей», – отметил он. Эта мера поможет увеличить покупательский поток.

Шаймарданов напомнил, что на данный момент в районах работают 145 пунктов комплексного обслуживания населения.

«Ими обеспечен среднемесячный товарооборот в сумме 547 тысяч рублей. В Атнинском – около 1,3 млн рублей, в Спасском – более 1 млн рублей и в Пестречинском – 908 тысяч рублей», – заявил спикер. По его словам, в этом году будет построено еще семь сельских магазинов.