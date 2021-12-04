 В магазине Челнов мужчина ударил женщину-полицейского за просьбу надеть маску
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В магазине Челнов мужчина ударил женщину-полицейского за просьбу надеть маску

В суде мужчина вину полностью признал.

Истории
4 декабря 2021  11:09
Автор:
Эдуард Салихов

В магазине Набережных Челнов покупатель без маски ударил полицейского. Об этом сообщают «Челнинские известия». 

Так, во время патрулирования сотрудница полиции заметила мужчину, который зашел в магазин без маски. Она подошла к нему, предъявила удостоверение и сказала, что составит на него акт о правонарушении. Мужчина в ответ выругался нецензурной бранью и ударил сотрудника полиции. 

В суде мужчина вину полностью признал. Ему вынесли приговор в виде полугода лишения свободы условно с испытательным сроков полгода. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в казанском ТЦ мужчина напал на охранника с ножом. Причиной конфликта могло стать нежелание предъявлять QR-код о вакцинации.

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