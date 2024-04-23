В майские праздники на трассе М-12 в Татарстане ожидается пик трафика

На начало туристического сезона в Республике Татарстан ожидается пиковый трафик движения на трассе М-12 «Восток», заявили в «Автодоре».

Например, чтобы избежать длинных очередей на заправках, увеличат штат сотрудников АЗС, их готовят к ручному регулированию движения водителей на случай внештатных ситуаций.

В «Автодоре» рекомендовали не занимать места на заправках, а в случае необходимости отдыха отгонять автомобили на парковки многофункциональных зон. Такие есть в Лаишевском и Кайбицком районах. Всего на трассе сегодня функционируют 18 объектов комплексного обслуживания. В среднем, они располагаются каждые 50 км.