В майские праздники россиян ждет аномальное похолодание

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Россия/Мир
27 апреля 2025  12:36

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил о предстоящем резком похолодании на европейской территории России в период майских праздников, сообщает ТАСС.

По его словам, дневные температуры в Приволжском федеральном округе не превысят 10-15 градусов тепла. "Погода будет прохладная, я бы даже сказал – холодная", – подчеркнул метеоролог.

Особенно ощутимыми эти изменения стали для жителей Казани, где уже вечером 26 апреля наблюдался снегопад.

Специалисты Гидрометцентра Татарстана предупредили о возможном образовании гололедицы на дорогах в ночные и утренние часы, а также о вероятности заморозков до -2 градусов. Такие погодные условия требуют особой осторожности от автомобилистов и пешеходов.

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