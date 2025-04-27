В майские праздники россиян ждет аномальное похолодание

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил о предстоящем резком похолодании на европейской территории России в период майских праздников, сообщает ТАСС.

По его словам, дневные температуры в Приволжском федеральном округе не превысят 10-15 градусов тепла. "Погода будет прохладная, я бы даже сказал – холодная", – подчеркнул метеоролог.

Особенно ощутимыми эти изменения стали для жителей Казани, где уже вечером 26 апреля наблюдался снегопад.

Специалисты Гидрометцентра Татарстана предупредили о возможном образовании гололедицы на дорогах в ночные и утренние часы, а также о вероятности заморозков до -2 градусов. Такие погодные условия требуют особой осторожности от автомобилистов и пешеходов.