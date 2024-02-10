В Мамадыше проходит VIII Всероссийский фестиваль креативных санок «SUNNYФест»

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Республика
10 февраля 2024  12:29
Автор:
Елизавета Черкина

 Фото: Елизавета Черкина

Сейчас в Мамадыше проходит VIII Всероссийский фестиваль креативных санок «SUNNYФест». В нем участвует более 20 команд . Каждая из них подготовила необычные санки, к примеру, в виде мобильной бани для участников СВО. Первыми, к слову, по горке спустились именно они. В них проехали не только мастера санок, но и почетный гость фестиваля -  Герой России Расим Баксиков. «Как в космическом корабле», - поделился впечатлениями после спуска с горки Расим Рашидович.

Отметим, что организаторы фестиваля – совет и исполнительный комитет Мамадышского мунициального района.

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В Мамадыше проходит VIII Всероссийский фестиваль креативных санок «SUNNYФест»
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