Фото: Елизавета Черкина

Сейчас в Мамадыше проходит VIII Всероссийский фестиваль креативных санок «SUNNYФест». В нем участвует более 20 команд . Каждая из них подготовила необычные санки, к примеру, в виде мобильной бани для участников СВО. Первыми, к слову, по горке спустились именно они. В них проехали не только мастера санок, но и почетный гость фестиваля - Герой России Расим Баксиков. «Как в космическом корабле», - поделился впечатлениями после спуска с горки Расим Рашидович.

Отметим, что организаторы фестиваля – совет и исполнительный комитет Мамадышского мунициального района.