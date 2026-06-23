В Мамадышском районе пройдет республиканский праздник удмуртской культуры «Гырон Быдтон»

27 июня в селе Пойкино Мамадышского района состоится республиканский праздник удмуртской традиционной культуры «Гырон Быдтон», приуроченный к завершению весенне-полевых работ. В 2019 году мероприятие уже проходило в этом же районе, а сейчас в Пойкино подготовили деревянные домики, где гости познакомятся с национальными костюмами, кухней и обычаями удмуртского народа.

Заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин на пресс-конференции подчеркнул, что такие праздники важны для передачи традиций молодому поколению и демонстрируют единство народов республики. В программе — масштабное театрализованное представление «Ваньмыз ву бордын», созданное на основе местного фольклора, концерт с участием удмуртских артистов и коллективов из Татарстана и Удмуртии.