В Мамадышском районе РТ расчистили русло реки Берсут

На эти цели в рамках нацпроекта «Экология» было выделено из федерального бюджета 113,2 млн. рублей. В ходе проведенных работы со дна было поднято более 65 тысяч тонн отложений, рассказал замминистра экологии РТ Егора Тарнавский.

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Республика
21 ноября 2023  12:58
Автор:
Владислав Косолапкин

После расчистки русла реки Берсут в бассейне водоема открылись новые родники. Проект был реализован для спасения реки от заболачивания.

«20-34% поверхности акватории покрывала ряска, 40% реки было занято зарослями и поваленными деревьями, что привело к потере способности к самоочищению. Благодаря поддержке Федерального агентства водных ресурсов нам удалось включить расчистку реки в программу, и сейчас работы в селе Камский Леспромхоз уже завершены, мы очистили порядка 7 км», - рассказал замминистра.

Инженер-гидротехник «Лаишевского «Мелиоводстроя» Станислав Максимов рассказал, что русло расчистили от затопленных деревьев и мусора, были улучшены гидрологические свойства реки и восстановлено подземное питание. Это привело к появлению рыбы и улучшило экологические условия для местных жителей.

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В Мамадышском районе РТ расчистили русло реки Берсут
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