В Мамадышском районе РТ расчистили русло реки Берсут

После расчистки русла реки Берсут в бассейне водоема открылись новые родники. Проект был реализован для спасения реки от заболачивания.

«20-34% поверхности акватории покрывала ряска, 40% реки было занято зарослями и поваленными деревьями, что привело к потере способности к самоочищению. Благодаря поддержке Федерального агентства водных ресурсов нам удалось включить расчистку реки в программу, и сейчас работы в селе Камский Леспромхоз уже завершены, мы очистили порядка 7 км», - рассказал замминистра.

Инженер-гидротехник «Лаишевского «Мелиоводстроя» Станислав Максимов рассказал, что русло расчистили от затопленных деревьев и мусора, были улучшены гидрологические свойства реки и восстановлено подземное питание. Это привело к появлению рыбы и улучшило экологические условия для местных жителей.