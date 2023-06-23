В Мамадышском районе Татарстана стартовало строительство розария

В Мамадышском районе Татарстана началось строительство розария. Об этом сообщает РБК «Татарстан» с ссылкой на предпринимателя и автора проекта Ромика Паляна.

Он отметил, что в настоящее время закончено межевание территории и начаты земляные работы.

Удобное местоположение розария на трассе М-12 «Москва — Новосибирск» позволит легко осуществлять логистику, добавил Палян.

По словам предпринимателя, обслуживание будет голландским, но оборудование из Нидерландов не будет поставляться. Он уверен, что проблем с технологией не возникнет, так как уже сейчас цветы из Голландии импортируются без проблем.