В Мамадышском районе возобновили работу переправы через Каму после уборки снега

В Мамадышском районе Татарстана возобновили работу ледовой переправы через Каму по маршруту «Соколка — Новый Закамский». Об этом сообщает ГУ МЧС по РТ.

Работу переправы временно приостановили два дня назад из-за уборки снега. Теперь она продолжает работать в обычном режиме.

Напомним, проезд через переправу допустим только автомобилям массой до 3,5 тонн.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане возобновила работу переправа через Каму от села Покровское Елабужского района до поселка Красный Ключ Нижнекамского района.