В Мамадышском районе выделили 43 млн рублей на защиту от паводков

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Республика
25 мая 2025  18:17

Федеральный бюджет профинансирует масштабные работы по расчистке русла реки Берсут в Мамадышском районе Татарстана. На реализацию проекта в 2025-2027 годах предусмотрено 43 миллиона рублей, что позволит защитить три населенных пункта от угрозы подтопления.

Согласно данным портала госзакупок, средства будут распределены поэтапно: 13,6 млн рублей в текущем году, 15,6 млн в 2026 году и 13,7 млн рублей в 2027 году. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод».

Основной целью работ станет увеличение пропускной способности реки Берсут, что минимизирует риски затопления деревни Теплое Болото, а также сел Кук-Чишма и Верхний Берсут в период паводков. Специалисты проведут комплексную расчистку русла, что позволит стабилизировать гидрологическую обстановку в районе.

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