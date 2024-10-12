В матче чемпионата КХЛ «Ак Барс» уступил «Спартаку»

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Спорт
12 октября 2024  16:48
Автор:
Назиля Фахрутдинова

Команда «Ак Барс» потерпела сокрушительное поражение от «Спартака» со счетом 0:3 в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Это поражение стало для казанского клуба уже третьим подряд.

В первом периоде «красно-белые» открыли счет на 17-й минуте матча благодаря Егору Филину, который воспользовался отскоком на пятаке и отправил шайбу в ворота Амира Мифтахова – 1:0.

Во втором периоде «Спартак» еще более укрепил свое преимущество на 37-й минуте, когда Адам Ружичка с кистей выполнил точный бросок в угол ворот, оставив голкипера «Ак Барса» без шансов – 2:0.

Точку в матче поставил Герман Рубцов в третьем периоде, который с близкого расстояния реализовал возможность после отличной передачи от Анселя Галимова – 3:0.

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