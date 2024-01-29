В МЧС напомнили татарстанцам о мерах безопасности в надвигающиеся метель и гололед

Сегодня и завтра днем, 30 января, на территории Татарстана местами ожидаются сильный ветер порывами 16 м/с, метель с ухудшением видимости до 1000 м и менее, гололед, на дорогах гололедица, сильный мокрый снег и снежные заносы.

Во время непогоды возможно увеличение ДТП, сход снега и льда, а также обрыв линий электропередачи и так далее.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают о мерах безопасности в непогоду.

Паркуйте свой автомобиль в безопасном месте, не стойте возле слабо закрепленных конструкций. Обходите места скопления снега и наледи на крышах стороной.

В случае необходимости звоните по телефону «112».