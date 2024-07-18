В Менделеевске очистят берега реки Кама в рамках акции «Вода России»

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Республика
18 июля 2024  18:01
Автор:
Эндже Гарафиева

В воскресенье, 20 июля, в 11:00 на пристани «Тихие Горы» в городе Менделеевск состоится субботник по очистке берегов реки Кама. Мероприятие пройдет в рамках Всероссийской акции «Вода России», реализуемой в рамках нацпроекта «Экология».

Приглашаются все неравнодушные жители города принять участие в уборке береговой линии одной из крупнейших рек России.

Организаторы субботника предоставят весь необходимый инвентарь для уборки.

Акция «Вода России» направлена на повышение экологической культуры населения и привлечение внимания к проблемам сохранения водных ресурсов.

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