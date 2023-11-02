В Менделеевске откроется новое производство стройматериалов

Как сообщает пресс-служба Минэкономики РТ, недавно под председательством вице-премьера – министра экономики РТ Мидхата Шагиахметова состоялось очередное заседание комиссий по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территориях опережающего развития региона, на котором рассмотрели 5 проектов.

Один из рассматриваемых проектов связан с производством товарного бетона. Он будет реализован в ближайшее время в Менделеевске. Объем инвестиций составит 70 млн рублей.

В Минэкономики РТ сообщили, что республика продолжает на постоянной основе стимулировать инвестиционную активность. Объем инвестиций в основной капитал в первом полугодии 2023 года в Татарстане составил 386,4 млрд рублей, или 116,5% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2022 года.

«В Татарстане реализован и подтвержден бизнес-объединениями механизм поддержки и сопровождения инвестиционных проектов – Региональный инвестиционный стандарт. Стандарт позволяет выстроить эффективное взаимодействие с инвестором на протяжении всего цикла реализации инвестпроекта, значительно сокращая сроки и упрощая подключение к инфраструктуре», - отметил Шагиахметов.