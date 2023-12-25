В Менделеевске открылась Малая академия наук из школьников

В ней соберутся ученики, показавшие выдающиеся знания в какой-то из областей.

news_top_970_100
Республика
25 декабря 2023  17:43
Автор:
Дмитрий Смирнов

Малая академия расположилась в химико-технологическом лицее №3 малого города, который носит название «Потомки Менделеева». 

Уже избраны более 10 юных академиков и около 100 членов-корреспондентов. Первые – это победители и призёры республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников, а вторые – победители муниципального этапа. Каждому из них вручили удостоверения Малой академии наук.  

С этим событием менделеевских учеников поздравил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов. 
«Малая Академия наук – это большой вклад в развитие образования Менделеевска. Мы всегда говорим о том, что хотим создать в районе образовательный кластер, комплекс из учебных заведений, где наши дети могли бы получать знания, выбирать и начинать свой профессиональный путь. Так появился центр детских компетенции «Менделеевская долина», работает лицей, в перспективе появится химико-технологический колледж для выпускников лицея», - рассказал генеральный директор химического комплекса «Аммоний» Дмитрий Макаров. 


 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Менделеевске открылась Малая академия наук из школьников
Стартовал главный детский праздник
Центр детских и юношеских компетенций «Менделеевская долина» открылся в республике
Разбор гардероба-оставьте все ненужное в старом году.
Данис Зарипов поддержал действующего главу государства
В Татарстане нашли более 2,6 тысяч участков под жилье и туробъекты
Психиатр-нарколог объяснила, как новогодние застолья с алкоголем влияют на здоровье
В Министерстве подвели итоги конкурса «Лучший по профессии»