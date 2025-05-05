В Менделеевске поздравили узницу концлагеря с юбилеем Победы

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

В преддверии 80-летия Великой Победы в Менделеевске поздравили Антонину Егоровну Кравченко, пережившую ужасы фашистских концлагерей. С теплыми словами к ней обратились глава района Роберт Искандаров и другие гости, устроившие для нее небольшой праздничный концерт.

Антонина Егоровна родилась 5 февраля 1935 года в Воронежской области. Во время войны она попала в концлагерь, но смогла выжить. После войны она посвятила себя труду, воспитала сыновей, внуков и правнуков, став примером стойкости и мужества.