В Менделеевске поздравили узницу концлагеря с юбилеем Победы

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Республика
5 мая 2025  08:51

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

В преддверии 80-летия Великой Победы в Менделеевске поздравили Антонину Егоровну Кравченко, пережившую ужасы фашистских концлагерей. С теплыми словами к ней обратились глава района Роберт Искандаров и другие гости, устроившие для нее небольшой праздничный концерт.

Антонина Егоровна родилась 5 февраля 1935 года в Воронежской области. Во время войны она попала в концлагерь, но смогла выжить. После войны она посвятила себя труду, воспитала сыновей, внуков и правнуков, став примером стойкости и мужества.

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