В Менделеевске приостановлена работа предприятия общепита

В ходе проверки, проведенной Елабужским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан совместно с прокуратурой, выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований в одном из кафе города Менделеевска.

В ходе инспекции установлено, что индивидуальный предприниматель осуществлял деятельность без обязательного уведомления контролирующих органов. При осмотре объекта обнаружены грубые нарушения технологического процесса приготовления пищи: отсутствие необходимых производственных помещений, несоблюдение принципа поточности, использование одной моечной ванны для обработки сырых продуктов и кухонной посуды.

Также выявлены нарушения условий хранения инвентаря, неудовлетворительное санитарное состояние помещений и допуск к работе сотрудников без прохождения обязательных медицинских осмотров.

По результатам проверки составлен административный протокол, наложен временный запрет деятельности сроком на 30 суток. Материалы дела направлены в районный суд, который подтвердил законность принятых мер. В настоящее время заведение опечатано.

Роспотребнадзор напоминает предпринимателям о необходимости строгого соблюдения санитарных норм и правил при организации общественного питания.