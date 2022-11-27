 В Менделеевске развесили баннеры, посвященные матерям мобилизованных
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В Менделеевске развесили баннеры, посвященные матерям мобилизованных

Плакаты появились в честь Дня матери.

Республика
27 ноября 2022  17:30
Автор:
Роза Габитова

В Менделеевске по городу развесили баннеры, которые посвящаются матерям мобилизованных. Об этом сообщил глава Менделеевского района Радмир Беляев. 

Он отметил, что сейчас особую заботу хочется проявить к мама, чьи сыновья отправились в зону боевых действий. 

«Пусть эти слова, что появились и еще появятся на фасадах наших домов, будут маленьким напоминаем о том, что вы всегда можете на нас положиться», — подчеркнул Беляев.

Также глава района выразил благодарность серебряным волонтерам, мамам и бабушка, помогающим мобилизованным и их семьям.

Ранее «КВ» сообщали, что Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жительниц республики с Днем матери.

 

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