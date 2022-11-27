В Менделеевске развесили баннеры, посвященные матерям мобилизованных

В Менделеевске по городу развесили баннеры, которые посвящаются матерям мобилизованных. Об этом сообщил глава Менделеевского района Радмир Беляев.
Он отметил, что сейчас особую заботу хочется проявить к мама, чьи сыновья отправились в зону боевых действий.
«Пусть эти слова, что появились и еще появятся на фасадах наших домов, будут маленьким напоминаем о том, что вы всегда можете на нас положиться», — подчеркнул Беляев.
Также глава района выразил благодарность серебряным волонтерам, мамам и бабушка, помогающим мобилизованным и их семьям.
Ранее «КВ» сообщали, что Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жительниц республики с Днем матери.