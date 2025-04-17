В Менделеевске создают новый парк «Камашево»

В Менделеевске на месте бывшего стадиона «Химик» началось благоустройство пейзажного парка «Камашево» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы должны завершиться к августу, сообщает пресс-служба Минстроя Татарстана.

Территория площадью более 1 га долгое время была заброшена — заросла кустарниками и деревьями. Сейчас здесь расчищают участок, чтобы приступить к основным работам. По проекту в парке появятся пешеходные и беговые дорожки, современное освещение с видеонаблюдением, детские и спортивные площадки, а также яблоневый сад.

Особое внимание уделят реконструкции исторической «ракушки» — места, где раньше проходили концерты и танцы. Теперь здесь обустроят зону отдыха с амфитеатром. Также в парке установят тренажеры, скамейки, качели и другие малые архитектурные формы.

Проект парка «Камашево» стал одним из победителей Всероссийского конкурса комфортной городской среды. В 2025 году в Татарстане по федеральной программе благоустроят 51 общественное пространство, на что выделено более 1,7 млрд рублей.

Нацпроекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента Владимира Путина. Глава Татарстана Рустам Минниханов курирует направление «Инфраструктура для жизни» в Госсовете РФ.