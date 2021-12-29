 В Менделеевском районе сироте предоставили жилье после вмешательства прокуратуры
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В Менделеевском районе сироте предоставили жилье после вмешательства прокуратуры

Прокуратура установила, что заявителя в 2018 году включили в список нуждающихся в жилье, однако он так ничего и не получил.

Республика
29 декабря 2021  11:38
Автор:
Ольга Ильина

В Татарстане прокуратура Менделеевского района защитила законные права местного жителя, оставшегося сиротой, на обеспечение жильем. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Заявитель остался без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте. В 2018 году его включили в список нуждающихся в обеспечении жилым помещением. Однако жилье ему так и не предоставили, поэтому местный житель обратился в прокуратуру.

Сотрудники надзорного органа провели проверку, в результате которой в суд было направлено исковое заявление. На сегодняшний день жилье сироте предоставлено.

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