В Менделеевском районе сироте предоставили жилье после вмешательства прокуратуры

В Татарстане прокуратура Менделеевского района защитила законные права местного жителя, оставшегося сиротой, на обеспечение жильем. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Заявитель остался без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте. В 2018 году его включили в список нуждающихся в обеспечении жилым помещением. Однако жилье ему так и не предоставили, поэтому местный житель обратился в прокуратуру.

Сотрудники надзорного органа провели проверку, в результате которой в суд было направлено исковое заявление. На сегодняшний день жилье сироте предоставлено.