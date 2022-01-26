В Менделеевском районе РТ назначили нового помощника по противодействию коррупции

В Татарстане глава Менделеевского района Радмир Беляев на деловом понедельнике объявил об избрании нового сотрудника – помощника по противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами. Им стал Рустем Сабитов.

Сабитов начинал свою карьеру в Набережных Челнах – сначала в городской прокуратуре, позже юрисконсультантом в «ВАМИНе». С 2018 года работал на муниципальной службе в Менделеевском районе. Перед избранием на должность помощника по противодействию коррупции, он работал главным специалистом управления административно-технической инспекции в исполкоме Набережных Челнов, сообщают «Челнинские известия».

Также на заседании Радмир Беляев рассказал, что в здании исполнительного комитета в Менделеевске провели ремонт – обновилась полностью входная группа, улучшили система работы службы охраны, пишет «Татар-информ».