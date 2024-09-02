В Менделеевском районе появится новый химический комплекс

В Республике Татарстан заключено инвестиционное соглашение о строительстве масштабного химического комплекса по производству аммиака и карбамида. Проект реализует «Аммоний 2» на территории Менделеевского муниципального района. Об этом сообщила руководитель Агенства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Новый комплекс будет включать в себя производство аммиака мощностью 1 225 тысяч тонн в год, гранулированного карбамида мощностью 1 750 тысяч тонн в год и КФК-85 (карбамидо-формальдегидный концентрат) – 30 тысяч тонн в год.

При этом на рынок будут выходить следующие объемы продукции: 240 тысяч тонн аммиака, 1 750 тысяч тонн гранулированного карбамида и 15 тысяч тонн КФК-85.

Строительство комплекса будет проходить в непосредственной близости от действующего предприятия «Аммоний», что позволит обеспечить высокую экономическую эффективность за счет синергии двух производств.