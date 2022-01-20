 В мэрии Казани назвали фейком информацию о массовых эвакуациях в городе
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В мэрии Казани назвали фейком информацию о массовых эвакуациях в городе

Во дворах города появились листовки, в которых предупреждалось о «предстоящих массовых захоронениях бульдозером и массовой эвакуации из квартир».

Город
20 января 2022  17:53
Автор:
Николай Лукоянов

Мэрия Казани опровегла информацию о массовых эвакуациях в городе и назвала ее фейком. Пресс-служба Мэрии разместила опровержение в своем Telegram-канале.

«В некоторых дворах стали появляться объявления о том, что во дворах по распоряжению города будут проходить массовые захоронения бульдозером (!!)», – сказано в сообщении (пунктуация и орфография сохранены).

Также в сообщении говорится о том, что листовки агитировали людей выйти из квартир, взяв с собой все самое ценное, выстроиться в колонны и пройти в пункты временного размещения отдельно от детей. Те, кто не повинуется правилам, как заявляли неизвестные в листовках, будут привлечены к ответственности.

В мэрии отметили, что с таким нашествием разных и «абсолютно неправдивых фейков» еще не сталкивалась.

 

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