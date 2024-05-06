В мэрии Казани назвали самые аварийные участки дорог города – их 71

news_top_970_100
Город
6 мая 2024  12:24
Автор:
Эндже Гарафиева

Больше 240 ДТП зафиксировали казанские автоинспекторы по итогам прошлого года на 70 улицах и перекрестках. Информация передана в исполком города для того, чтобы комиссионно было принято решение об организации безопасного движения на этих участках.

Самыми аварийными в Казани являются:

  • проспект Победы
  • перекресток улиц Горького и Толстого
  • улица Минская
  • улица Николая Ершова
  • улица Новаторов
  • и другие участки дорог.

О них на деловом понедельнике рассказал замруководителя исполкома города Игорь Куляжев. По его словам, власти уже нашли меры, которые будут введены для устранения аварийности.

Здесь в ближайшие сроки установят дополнительные дорожные знаки, светофоры, ограждения, искусственные неровности, шумовые полосы, дорожная разметка и сеть освещения. Текущий ямочный ремонт проведут на 30 тысячах квадратных метров.

Муниципальный бюджет на эти цели выделит 70 млн рублей.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В мэрии Казани назвали самые аварийные участки дорог города – их 71
В Татарстане перекроют участок трассы М7
В Казани в 2024 году отремонтируют 40 участков дорожной инфраструктуры
Жительница Казани рассказала о своей бабушке, воевавшей в ВОВ
В Казани этот учебный год завершают почти 2,5 тысячи студентов из Китая
Ноксинский лес, парк Петрова и Большое Чайковое озеро - лидеры голосования за объекты благоустройства
Больше 260 учреждений Казани возобновили подачу тепла из-за холодного мая
В Казани назвали имя «Красы Татарстана-2024»