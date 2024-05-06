В мэрии Казани назвали самые аварийные участки дорог города – их 71

Больше 240 ДТП зафиксировали казанские автоинспекторы по итогам прошлого года на 70 улицах и перекрестках. Информация передана в исполком города для того, чтобы комиссионно было принято решение об организации безопасного движения на этих участках.

Самыми аварийными в Казани являются:

проспект Победы

перекресток улиц Горького и Толстого

улица Минская

улица Николая Ершова

улица Новаторов

и другие участки дорог.

О них на деловом понедельнике рассказал замруководителя исполкома города Игорь Куляжев. По его словам, власти уже нашли меры, которые будут введены для устранения аварийности.

Здесь в ближайшие сроки установят дополнительные дорожные знаки, светофоры, ограждения, искусственные неровности, шумовые полосы, дорожная разметка и сеть освещения. Текущий ямочный ремонт проведут на 30 тысячах квадратных метров.

Муниципальный бюджет на эти цели выделит 70 млн рублей.