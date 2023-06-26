В мэрии Казани объяснили вырубку деревьев на бульваре по улице Серова

Мэрия Казани объяснила вырубку деревьев при благоустройстве бульвара по улице Серова. Как пояснил сегодня замруководителя Исполкома города Игорь Куляжев, вырубаются деревья с признаками аварийности.

«От жителей поступают вопросы по вырубке деревьев и озеленению бульвара. Хочу пояснить ситуацию - на территории первой очереди снесли только сухостой и аварийные деревья. По мере благоустройства санитарная очистка продолжится – те, что находятся в удовлетворительном состоянии, конечно же, сохранятся. Просим не переживать, так как концепцией предусмотрено изобильное озеленение с комплексной посадкой деревьев и кустарников», – заверил Куляжев.

Спикер рассказал об удорожании проекта благоустройства бульвара из-за обнаруженных изъянах грунта.

«При проведении изысканий территории выявлены не несущие грунты, требующие проведения дополнительных мероприятий в части усиления дорожных одежд, что повлекло удорожание строительно-монтажных работ», – сказал он.

Напомним, в рамках первой очереди благоустройства будущего бульвара работы проводятся от мечети «Ярдам» до заболоченной местности. В 2023 году на данный проект выделили 10 млн рублей.