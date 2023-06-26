 В мэрии Казани объяснили вырубку деревьев на бульваре по улице Серова
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В мэрии Казани объяснили вырубку деревьев на бульваре по улице Серова

Вырубаются деревья с признаками аварийности.

Город
26 июня 2023  11:53
Автор:
Дамира Хайрулина

Мэрия Казани объяснила вырубку деревьев при благоустройстве бульвара по улице Серова. Как пояснил сегодня замруководителя Исполкома города Игорь Куляжев, вырубаются деревья с признаками аварийности.

«От жителей поступают вопросы по вырубке деревьев и озеленению бульвара. Хочу пояснить ситуацию - на территории первой очереди снесли только сухостой и аварийные деревья. По мере благоустройства санитарная очистка продолжится – те, что находятся в удовлетворительном состоянии, конечно же, сохранятся. Просим не переживать, так как концепцией предусмотрено изобильное озеленение с комплексной посадкой деревьев и кустарников», – заверил Куляжев.

Спикер рассказал об удорожании проекта благоустройства бульвара из-за обнаруженных изъянах грунта.

«При проведении изысканий территории выявлены не несущие грунты, требующие проведения дополнительных мероприятий в части усиления дорожных одежд, что повлекло удорожание строительно-монтажных работ», – сказал он.

Напомним, в рамках первой очереди благоустройства будущего бульвара работы проводятся от мечети «Ярдам» до заболоченной местности. В 2023 году на данный проект выделили 10 млн рублей.

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